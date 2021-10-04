"داون تراكر" يكشف سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

وقع عطل على نطاق واسع في خدمات فيسبوك وانستجرام وواتس آب اليوم وشمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل، وفق ما أظهر موقع متخصص.



وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس، وقد بدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 3.43 بتوقيت جرنيتش.



وتلقى مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته برسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.



وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".



يأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور "مُبلغةِ" عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.



وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوجن (37 عاما) في شركات من بينها جوجل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الإخباري لشبكة "سي بي إس" إن فيسبوك "أسوأ بكثير" من كل ما رأته سابقًا.