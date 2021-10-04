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أسهم فيسبوك تتراجع بعد توقف عمل تطبيقات الشركة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر

تراجعت أسهم فيسبوك تتراجع بأكثر من 5% ويعد تعطل خدمات تطبيقات الشركة وتوقفها عن العمل، ومن المرجح أن يتم إصلاح جميع الأعطال قريبًا، بعد أن صرح الفيس بوك عبر موقع التواصل الاجتماعي الوحيد الذي مازال يعمل حتى الآن وهو التويتر وعمل على التصريح أنه ستجرى العديد من التصليحات للتعرف على الأسباب الأساسية التي جعلت هذه التطبيقات أصيبت بهذا الشكل.


أصبح سعر سهم الفيس بوك الآن بحوالي 323.54 دولار حيث قل ثمن السهم الواحد 19.47 دولار أمريكي خلال اليوم منذ أن تم الإعلان عن العطل، حيث كان السعر الافتتاحي لهذا اليوم عبارة عن 335.53 وكان السعر الأعلى 335.94 أم السعر الأذنى وصل خلال هذا العطل إلى 322.70 حتى الآن، ومن المرجح أن يثبت ثمن السهم قريبًا فور القيام بالإصلاحات التي تم التصريح عنها من خلال التغريدة التي تم وضعها على موقع التويتر قبل عشر دقائق من الآن.


 

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