أسهم فيسبوك تتراجع بعد توقف عمل تطبيقات الشركة





تراجعت أسهم فيسبوك تتراجع بأكثر من 5% ويعد تعطل خدمات تطبيقات الشركة وتوقفها عن العمل، ومن المرجح أن يتم إصلاح جميع الأعطال قريبًا، بعد أن صرح الفيس بوك عبر موقع التواصل الاجتماعي الوحيد الذي مازال يعمل حتى الآن وهو التويتر وعمل على التصريح أنه ستجرى العديد من التصليحات للتعرف على الأسباب الأساسية التي جعلت هذه التطبيقات أصيبت بهذا الشكل.