الجزائر تخفض ضرائب الدخل على المواطنين





في محاولة حكومية جزائرية للتخفيف من الاضطرابات الاجتماعية وتضرر الطبقة الوسطى بالأخص جراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي.





وألقت الحكومة باللائمة في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.





وقالت الرئاسة في بيان لها إن الرئيس تبون شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية.





وبحسب بيانات وزارة المالية الجزائرية فإن أصحاب الدخول التي تتراوح ما بين 15 ألف إلى 30 ألف دينار لا تطبق عليهم ضرائب الدخل.





حيث أن تطبيق الضريبة يكون تصاعديا على أصحاب الدخول الأعلى بنسب متفاوتة.



