فيسبوك ترد على عطل تطبيقها وموقعي واتساب وانستجرام

تعرض الألاف من حسابات المستخدمين حول العالم لعطل مفاجئ في تطبيق فيسبوك على الويب والهواتف المحمولة، كما شمل العطل أيضًا موقعي واتساب وانستجرام.





فيسبوك ترد على عطل تطبيقها









ردت شركة فيسبوك على عطل تطبيقها ومواقعها أمام المستخدمين، حيث غرّد صفحة فيسبوك على موقع “تويتر” موضحًا أن شركة فيسبوك تعلم بوجود العطل الفني، وتعمل على الحل في أسرع وقت، كما قدمت إدارة فيسبوك الاعتذار للمستخدمين.









وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى لتوقف موقع فيسبوك أو مواقعه، ولكن هذه المرة تعطل مواقع فيسبوك دفعة واحدة بشكل مفاجئ، خصوصًا بعد تصريحات أحد موظفي فيسبوك السابق، بشأن انتهاك فيسبوك لخصوصية المستخدمين واستغلال حسابتهم لصالح الشركة.