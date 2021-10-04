Advertisements

فيسبوك ترد على عطل تطبيقها وموقعي واتساب وانستجرام

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:48 م
عطل تطبيقات شركة فيسبوك
عطل تطبيقات شركة فيسبوك
تعرض الألاف من حسابات المستخدمين حول العالم لعطل مفاجئ في تطبيق فيسبوك على الويب والهواتف المحمولة، كما شمل العطل أيضًا موقعي واتساب وانستجرام.

فيسبوك ترد على عطل تطبيقها

 

ردت شركة فيسبوك على عطل تطبيقها ومواقعها أمام المستخدمين، حيث غرّد صفحة فيسبوك على موقع “تويتر” موضحًا أن شركة فيسبوك تعلم بوجود العطل الفني، وتعمل على الحل في أسرع وقت، كما قدمت إدارة فيسبوك الاعتذار للمستخدمين.

 

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى لتوقف موقع فيسبوك أو مواقعه، ولكن هذه المرة تعطل مواقع فيسبوك دفعة واحدة بشكل مفاجئ، خصوصًا بعد تصريحات أحد موظفي فيسبوك السابق، بشأن انتهاك فيسبوك لخصوصية المستخدمين واستغلال حسابتهم لصالح الشركة.

 

أخبار تهمك

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

بعد عطل فيسبوك والواتساب.. خبير أمن معلومات يوجه مناشدة هامة لمستخدمي مواقع التواصل

منذ أقل من ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبحث تقليص قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تحلية مياه البحر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق من "فيس بوك" على العطل المفاجئ بوسائل التواصل الاجتماعي

منذ ساعة و 8 دقيقة

اختراق.. خبير بأمن المعلومات يكشف سبب تعطل "الفيس بوك والوتساب"

منذ ساعة و نصف

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:32 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

06:59 م

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements