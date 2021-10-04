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100 مليار ريال استثمارات رأسمالية يحتاجها قطاع تدوير النفايات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

 

نظم اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، لقاء تعريفيا بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي للمجموعة، زياد الشيحة، ورؤساء الغرف واللجان الوطنية؛ للتعريف بدور الشركة والفرص الاستثمارية في قطاع تدوير النفايات.

 

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سرك"، زياد الشيحة، في بيان، إن الشركة تسعى للاستثمار في قطاع تدوير النفايات أو ما يعرف بالاقتصاد الدائري الذي سيخلق 77 ألف فرصة وظيفية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 120 مليار ريال.

 

وأضاف الشيحة، أن "سرك" تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص للتحول عن المرادم بنسبة 94% وتقدر الاستثمارات الرأسمالية اللازمة بنحو 100 مليار ريال.

 

وتابع: "نستهدف خفض الانبعاثات الضارة بما يقدر بـ 13 مليون طن سنويا وهو ما يعادل 10% من أهداف مبادرة السعودية الخضراء.. نقود الاقتصاد الدائري من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز المحتوى المحلي ونقل التقنية وتطبيق أفضل الممارسات والاستثمار في كافة الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات".

 

وأكد الرئيس التنفيذي، على حرص الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير على تلبية تطلعات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء بتحويل النفايات عن المرادم إلى 94% بحلول عام 2035.

الكلمات المفتاحية

قطاع تدوير النفايات الماليه

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