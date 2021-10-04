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كواليس رحلة عودة لابورتا وكومان

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:59 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل عودة كلا من خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني والهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من مدينة مدريد.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن برشلونة خسر على يد أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وأكد البرنامج الإسباني أن لابورتا وكومان لم يتحدثا أثناء رحلة عودة الفريق الكتالوني من العاصمة الإسبانية مدريد.

وألمح البرنامج الإسباني أن لابورتا اعتاد في المباريات الماضية على إجراء جلسة مع كومان عقب النتائج السلبية من أجل معرفة أسباب عدم فوز برشلونة من المدير الفني الهولندي.

ولفت البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير زعمت أن كومان لن يكمل الموسم الحالي مع برشلونة وأن مسئولي البلوجرانا يفاوضون أكثر من مدير فني من أجل خلافة المدير الفني الهولندي في الفترة المقبلة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن نتائج البارسا تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، حيث يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني ويمتلك مباراة مؤجلة كما خسر في أول مواجهتين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



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كومان رياضة برشلونة أخبار برشلونة

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