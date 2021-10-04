محمد هنيدي يعلق على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

علق الفنان محمد هنيدي، على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "هنيدي" في تغريدته قبل لحاق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمواقع المعطلة قائلا: "للناس اللي لسة جاية تويتر... اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة".



وتعرضت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيس بوك"، و"إنستجرام"، و"ماسنجر" لعطل مفاجئ في مصر والعالم بأكمله.