الملك عبد الله الثاني: الأردن له دور قوي على الصعيد الإقليمي والدولي

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن المملكة تحظى بدعم وتقدير كبيرين من الدول الصديقة، ولها دور مؤثر وقوي على الصعيد الإقليمي والدولي

وأشار الملك عبدالله، خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، موضحا أن هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.





وأوضح أن التحديث السياسي عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء "كورونا".



