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نشأت الديهي: العالم أصابه حالة من الشلل بتعطل منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:16 م
منصات التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على التعطل المفاجىء الذي أصاب عدد من منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "العالم يقف على أطراف أصابعه نظرا لتعطل التطبيقات الأكثر استخداما كالـ"فيسبوك والواتساب".

وقال "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إن هناك حالة شلل أصابت العالم بسبب تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي، مضيفا: "مارك عندما تتوقف تطبيقاته يتوقف القلب النابض للمعلومات والتواصل"، متسائلا: "هل سنعود للتواصل بالطرق التقليدية؟".

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أنه ليس هناك سبب معروف لهذا العطل حتى الآن، منوها بأنه ربما يكون هناك "هاكرز" أو عطل في الكابل البحري وراء هذا العطل، ولكن النتيجة النهائية أن العالم في حالة شلل، معلقا: "محدش عارف إيه اللي بيحصل".

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