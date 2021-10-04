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عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي

 

أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، أنه لن يترشح فى أي انتخابات قادمة داخل القلعة البيضاء.

 

وشدد عباس، أنه أغلق هذا الملف تماماً، وأنه الآن من الممكن أن يخدم النادي من الخارج كمحب له وعاشق فقط للكيان.

 

وعن الانتخابات وتأجيلها، أشار في تصريحات صحفية: "كنت أعلم هذا الامر جيداً، فهناك فهناك 30 ألف عضوية باطلة داخل النادي، وليس 3 آلاف كما يتحدث البعض".

 

وواصل: "حذرت من هذا الأمر منذ فترة، وأكدت أن الكثير من العضويات باطلة، فعندما تركت النادي كان به 55 ألف عضوية تقريبًا، أما الآن فهناك 85 ألف عضوية، الفريق بين الرقمين هو عضويات باطلة بصورة رسمية".

 

وأتم: "أعتقد أن الأمر سيتم حلة وستقام الإنتخابات فى موعد قريب جداً، وقد يكون موعدها المحدد من قبل".

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