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بالرغم من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.. رامي جمال يطرح أغنيته "خليكي"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:51 م
رامي جمال
رامي جمال
مي مرسي
بالرغم من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، حرص المطرب رامي جمال، على طرح أغنيته الجديدة "خليكي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وروج رامي جمال، لأغنيته "خليكي" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب قائلا: "اسمعوا اغنيتي الجديده خليكي وعاوز أعرف رأيكم بما ان كل المنصات التانيه مش شغاله ف فرصه تسمعوا بمزاج".

أغنية "خليكي" من كلمات أحمد تبارك، والحان غريب، وهي من ألبوم "ولسة".

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