صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أحد أهداف ريال مدريد الإسباني أصبح قريبا من اللعب في الدوري الإسباني في الموسم الحالي عبر صفقة مجانية.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن تقارير صحفية ادعت في الفترة الأخيرة أن الإيفواري سيرج أورييه نجم توتنهام السابق دخل حسابات ريال مدريد كما أن النجم الإيفواري معجب بفكرة التعاقد مع الملكي.

وأكد فابريزيو رومانو أنه من المتوقع أن يتواجد أورييه في إسبانيا اليوم من أجل الخضوع للكشف الطبي مع فياريال.

وألمح فابريزيو رومانو أن ريال مدريد يعاني في الموسم الحالي كثيرًا على مستوى الإصابات في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن أورييه كان بدون نادي منذ الصيف الماضي بعد أن فسخ توتنهام عقده بصورة ودية وبالتالي يستطيع الانضمام مجانًا إلى أي فريق.