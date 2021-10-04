طرح أغنية وسخرية.. ماذا فعل النجوم عقب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي؟

تعطلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وأبرزها "فيسبوك"، و"إنستجرام"، "مسنجر"، مما جعل الجميع يذهب إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي تعطل لوقت قليل ثم عاد مرة أخرى حيث انهالت التغريدات عليه من تعليقات سخرية على تعطل باقي المواقع.



وبالتزامن مع ذلك ذهب بعض نجوم الفن أيضا إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتواصل مع الجمهور، ولتسلية وقتهم في ظل تعطل باقي المواقع، كما استغل البعض ذلك من خلال طرح أغنيات لتسلية الجمهور في هذا الوقت.



وكان من أبرز الفنانين الذين أسرعو للتفاعل مع الجمهور عبر "تويتر" الفنان محمد هنيدي والذي سخر من تعطل باقي المواقع من خلال تغريدة قال فيها: "للناس اللي لسة جاية تويتر... اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة".



واستغل الفنان رامي جمال تعطل باقي المواقع، من خلال طرح أغنيته "خليكي" وذلك لتسلية جمهوره ومشاركتهم في وقت فراغهم، بهذه الأغنية السنجل من ألبومه "ولسة"، كما روج لأغنيته من خلال تغريدة قائلا: "اسمعوا اغنيتي الجديده خليكي وعاوز أعرف رأيكم بما ان كل المنصات التانيه مش شغاله ف فرصه تسمعوا بمزاج".