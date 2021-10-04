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راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:59 م
بن شرقي
بن شرقي
محمد الدمتناوي

ترغب العديد من الأندية الخارجية، في التعاقد مع النجم المغربي، أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن نادي الريان القطري تحدث مع وكيل أشرف بن شرقي حول رغبة النادي في ضمه.

وتابع المصدر، أن الفريق القطري رصد مبلغ 2.5 مليون دولار كراتب سنوي للاعب، وهو المبلغ الذي يفوق الراتب الذي يحصل عليه اللاعب حالياً في الزمالك بفارق كبير.

ويحاول مسئولو الزمالك تمديد عقد أشرف بن شرقي، إلا أن إصرار بن شرقى على وضع بند يمنحه فسخ التعاقد في أي وقت عندما يدفع مبلغ 500 الف دولار فقط أمر جعل إدارة الزمالك ترفض التمديد له في الوقت الحالي

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