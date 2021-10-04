تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

يعتبر ملف أزمة سد النهضة أحد الملفات المهمة للغاية بالنسبة للعالم أجمع وللقارة الإفريقية بشكب خاص، نظرا لأن هذه الأزمة تجمع بين 3 دول إفريقية وكذلك فإن هذا الملف أيضا يهدد استقرار وسلم منطقة الشرق الأوسط.

فهذه الأزمة مستمرة لمدة 10 أعوام ولا تزال مستمرة أيضا، فخلال العقد الماضي اتبعت أديس أبابا سياسة التعنت وفرض الأمر الواقع على دولتي المصب "مصر والسودان" إلا أن الشهور الماضية شهدت خطوات نارية من قبل القاهرة والخرطوم.

تصريحات الحكومة الإثيوبية

وعلى الرغم من لجوء مصر إلى العديد من الجهات الدولية ومن بينها مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي إلا أن الحكومة الإثيوبية ورئيس الوزراء آبي أحمد رفضوا أنن يرضخوا ويوقفوا التصرفات الأحادية في ملء السد.

وعلى هذا الأساس، كانت قد خرجت رئيسة الجمهورية الإثيوبية "سهل ورق زودي"، اليوم الأثنين، لتعلن بأن الحكومة الجديدة ستركز بصورة خاصة على ملفات السلام المستدام وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي فى القرن الأفريقي.

وفي السياق ذاته، كانت قد نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، تصريحات الرئيسة الإثيوبية خلال كلمتها في الجلسة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الفيدرالي الإثيوبي، بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

الحفاظ على المصلحة الوطنية

ولم تكتف رئيسة الجمهورية الإثيوبية "سهل ورق زودي" بالتصريحات السابقة فقط ولكنها أضافت بأن أديس أبابا سوف تعمل بشكل مستمر من أجل تواصل العمل بالتعاون مع الدول فى سبيل الحفاظ على المصلحة الوطنية وسيادة بلادها.

وأشارت رئيسة الجمهورية الإثيوبية إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا سوف يعمل على دعم استمرار التعاون والتنمية المتكاملة فى القرن الأفريقي.

دول الجوار

أما بخصوص التعاون مع دول الجوار والتخلص من الأزمات، فكانت قد أكدت رئيسة الوزراء الإثيوبية بأن إثيوبيا تؤمن بالقيم القوية المشتركة مع دول الجوار فى مجال الثقافة واللغة والهوية والإقتصاد وكذلك المصالح التنموية المشتركة.

وشددت رئيسة الجمهورية الإثيوبية على أن إثيوبيا سوف تعمل على التواصل بتطبيق سياستها الخارجية والتي تعطي أولوية لدول الجوار، وكذلك فإن العلافات مع هذه الدول ستستمر على أساس تبادل الصداقة والإطار القانوني.

فيما لفتت إلى أن إمكانية استخدام الموارد العابرة للحدود سوف تكون بناء على مبادئ التعاون والفائدة المشتركة لتحقيق الاستفادة المساوية للموارد.

بناء سد النهضة

أما عن استكمال بناء سد النهضة، فعلى الرغم من المفاوضات، فقد أوضحت رئيسة الجمهورية الإثيوبية أن أديس أبابا مستمرة في العمل لاستكمال بناء سد النهضة وفقًا للخطة الموضوعة وبشكل لا يضر بدول المصب.

ودعت رئيسة الجمهورية الإثيوبية أيضا كافة حوض النيل إلى تعزيز الحوار والتفاوض فيما بينهم.

آبي أحمد وتصريحات مستفزة

بالإضافة إلى ما سبق، كان قد خرج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عقب حلف اليمين لتنصيبه لفترة جديدة في رئاسة الوزراء وأكد التزام حكومته بإكمال بناء وتشغيل سد النهضة واستخدامه للأغراض المحددة له.