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وفاة 4 حالات وإصابة 126 بكورونا في الجزائر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
د ب أ
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الــ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 203905.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 4 وفيات بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس ليصبح مجموع الوفيات 5 آلاف و826.

و أشارت الوزارة إلى تماثل 91 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 139 ألفا و.710 بينما يتواجد 16 مريضاً في العناية المركزة.

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