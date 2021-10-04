وفاة 4 حالات وإصابة 126 بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الــ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 203905.





وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 4 وفيات بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس ليصبح مجموع الوفيات 5 آلاف و826.





و أشارت الوزارة إلى تماثل 91 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 139 ألفا و.710 بينما يتواجد 16 مريضاً في العناية المركزة.