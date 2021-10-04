إلهام شاهين تطالب بخانة في البطاقة للمتبرعين بالأعضاء

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فكرة التبرع بأعضائها بعد الوفاة تراودها منذ أكثر من 12 عاما، لافتة إلى أن وزارة الصحة يجب أن توضح آلية للتبرع بالأعضاء لمن يرغب في ذلك.





وأشارت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن مبادرة الدكتور خالد منتصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة شجعتها على إعلان وصيتها للتبرع بأعضائها للمحتاجين، منوهة بأن علماء الدين أجازوا التبرع بالأعضاء السليمة بعد الوفاة لمن يحتاجها.





وأوضحت، أن عدد من علماء الدين أكدوا أن التبرع بالأعضاء يعد صدقة جارية، مطالبة بوجود خانة في البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة تفيد بأن صاحب هذه المستندات الرسمية متبرع بأعضائه بعد الوفاة.



