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تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:59 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد تفاصيل بشأن استمرار الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتمع مع نائبه رافائيل يوسيتي على الغذاء يوم الخميس الماضي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا أعرب  عن غضبه عقب هزيمة برشلونة على يد بنفيكا البرتغالي وقال إن الوضع مع كومان غير قابل للحل لا سيما أن والمدير الفني الهولندي يصر على اللعب بثلاثي في الخلف ووضع اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن وسائل الإعلام وأعضاء مجلس إدارة برشلونة أدركوا من هذا الاجتماع أن مباراة أتلتيكو مدريد ستكون الأخيرة لكومان مع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه عقب نشر وسائل الإعلام الإسبانية لقرار إقالة كومان عقب مباراة الروخيبلانكوس، قرر لابورتا الاتصال بكومان مساء الجمعة للتحدث معه بشأن أوضاع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان كان أول من تفاجأ بهذه المكالمة كما أنه رتب لعقد لقاء مع لابورتا صباح السبت قبل أن يستقل الفريق طائرة أخرى للذهاب إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه بعد ذلك الاجتماع بعث لابورتا برسالة إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة عبر تطبيق الواتس آب ليبلغهم باستمرار كومان مع النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا فعل هذا الأمر لأن معظم أعضاء مجلس إدارة برشلونة ظنوا أن كومان سيرحل يوم السبت ولم يرغب لابورتا أن يعلم الأعضاء من وسائل الإعلام أن موقفه تغير تجاه المدير الفني الهولندي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا صرح بالفعل ظهر السبت أن كومان مستمر بغض النظر عن نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وأن المدير الفني الهولندي يستحق هامشًا من الثقة.

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