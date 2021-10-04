تعليق ناري من أحمد موسى على عطل "فيسبوك".. ويتساءل ماذا لو استمر لأيام؟

علق الإعلامي أحمد موسى على عطل فيس بوك والواتس اب والإنسجرام قائلًا: "الناس دلوقتي مش عارفة تكلم بعضها"، متسائلًا: "ماذا لو ظل العطل لأيام وشهور متخيلين العالم ممكن يحصل ايه".



وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين إنه أصبح هناك إقبال تاريخي على "تويتر" عقب تعطل فيس بوك، منوها بأن تويتر رحب بالجميع وقال في رسالته إنه يعمل وليس لديه مشكلات.



وتابع الإعلامي أن مارك مؤسس فيس بوك يدفع الثمن لكونه يحقق أرباحا على حساب الناس وليس لديهم أي مشكلة أن يحققون أرباح على حساب الأخلاق وجرائم أخلاقية وفقا لحديث أحد العاملات به، موضحا أن الفيسبوك يمارس جرائم غير أخلاقية ويبحث عن الربح فقط.



ولفت إلى أن تريليون دولارهي قيمة الفيس بوك في الأسواق وهبط سهمه بنسبة تقارب 7%، متابعا: " قريبا سيعود فيسبوك للعمل مرة أخرى وربما بعد ساعات أو أيام أو شهور.



وتساءل:"هل ما حدث حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز ولكن شركة فيس بوك أكدت أنه عطل بسيط"، منوها بأن الصين ليس لديها مشاكل لكون لديها شبكة خاصة بها.