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أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:40 م
الفجر السعودي
يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً ، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن ، بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، ، وذلك على ميدان نجران للهجن.
وتشهد الفترة
الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في رزنامة الاتحاد السعودي
للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح
والعام ، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط
الرموز للحِيل والزمول ، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة
المسائية.