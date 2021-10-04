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أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً ، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن ، بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، ، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في رزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام ، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول ، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

الكلمات المفتاحية

نجران امير منطقة نجران

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