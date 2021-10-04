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انتعاش التجارة حول العالم خلال النصف الأول فاق التوقعات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
أكدت منظمة التجارة العالمية أن انتعاش التجارة العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري فاق التوقعات و إن كانت هناك فوارق بين أقاليم العالم في هذا الشأن.

و قالت المنظمة في تقرير لها إن النشاط الاقتصادى العالمى الذى شهده النصف الأول أدى إلى ارتفاع التجارة فى البضائع إلى ما يتجاوز الذروة التى كانت عليها قبل انتشار وباء كورونا الأمر الذى دفع إلى ترقية التوقعات للعامين الجارى والقادم وذلك وفقا للمؤشرات.

و توقعت المنظمة نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8 % العام الجارى ارتفاعا من 8% كانت تشير إليها التوقعات فى شهر مارس الماضى على أن تتبعها زيادة بنسبة 4.7 % فى عام 2022 .

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