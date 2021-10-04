الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد





حسم مسؤولو الأهلي مصير محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر مع الفريق في الفترة المقبلة.





الأهلي يستقر على بقاء كهربا في الموسم الجديد





و أغلق مسؤولو النادي الأهلي ملف رحيل محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعد العروض الخارجية والداخلية التي تلقاها طوال الأيام الماضية.





وارتبط اسم محمود عبد المنعم كهربا بالرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية بناء على رغبة موسيماني.





من جانبه أكد مصدر بالنادي الأهلي أن كهربا مستمر مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر ولن يرحل كما أن موسيماني لم يطلب رحيل اللاعب ويرغب فى بقائه.



