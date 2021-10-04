موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز













يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي





وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب كينغ باور.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي



