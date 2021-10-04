خبير: العالم بدأ يتوسع في استخدام بدائل البترول (فيديو)

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير طاقة، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، إن هناك شركة ألمانية ناشئة تقوم بإنتاج وقود سائل من الفضلات النباتية، من خلال التخمير، للحصول على الغاز النباتي، وبعد إجراء تحليل معين، يتم الحصول على وقود مماثل للنفط الذي يستخرج من الأرض من حيث الخواص والشكل.



وتابع "النقراشي"، خلال حواره عبر زووم، مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن العالم أجمع يتجه نحو الطاقة المتجددة، وهذا واضح من التوسع في السيارات الكهربائية.



وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أصدرت قانون يطبق في 2026 لاستخدام الوقود الصناعي المستخرج من الفضلات النباتية بنسبة 5.%، وبعد عامين سيتم استخدام هذا الوقود بنسبة 2%، وبعد ذلك سيتم التوسع في استخدام هذا الوقود بشكل أكبر.

