خبير في وسائل التواصل الاجتماعي يفجر مفاجأة حول أسباب عطل "فيسبوك"

كشف أمين أبو يحيى الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، عن أسباب وقف جميع المنصات التفاعلية المتعلقة بشركة "فيسبوك" مثل "إنستجرام" و"ماسنجر" و"واتس أب "، لافتا إلى أنه ليست المرة الأولى التي تحدث، ودائما الشركة تقول أنها أعطال تقنية تحدث ولكن هذه المرة طول أكثر من ساعة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إنه قد يكون العطل تقني بالفع بسبب حجم قاعدة البيانات التي لديهم أو سبب له علاقة بتسريب وثائق أو بسبب عواصف شمسية تتعرض لها الكرة الأرض منذ أشهر، منوها بأننا بصدد انتظار البيان الرسمي عن سبب التعطل من شركة" فيسبوك".



وأشار خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن منصات الفيس بوك هبطت إلى أدنى معدلاتها، لافتا إلى أن قد يكون توقف منصات التابعة لشركة "الفيس بوك" مرتبطة بشهادة الموظفة السابقة في الكونجرس الامريكي.



وتابع: "الفيسبوك يخدم المستثمرين ويلعب بمصالحهم"، لافتا إلى أن موظفة الكونجرس كشفت العديد من الأسرار والمعلومات عن تضليل الفيسبوك للرأي العام.



وتوقع أن يستمر تعطل الفيس بوك لفترة أسبوع، وأسهمه ستزل أكثر من ذلك، وبالتالي تظهر منصات تفاعلية جديدة بديلة لـ الفيس بوك وتطبيقاته، مضيفا أن أي تسجيل على المنصات التفاعلية على الفيس بوك غير آمنة.



ولفت إلى أنه يمكن أن يكون التعطل بسبب عمل تخريبي من هاكرز في ظل المنافسة الشديدة، كاشفا أن فيس بوك تبيع المعلومات الخاصة بمستخدميها، معقبا: "لا أحد أمن على منصات التواصل الاجتماعي".