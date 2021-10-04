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البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان وبريطانيا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات


 أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع بريطانيا في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وتسلم البرهان، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد السفير جيلز ليفر سفيرا معتمدا لبريطانيا لدى السودان، بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

من جهته، أكد السفير البريطاني، في تصريح صحفي، دعم بلاده الكامل للتحول الديمقراطي في السودان، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن بلاده ستعمل خلال الفترة الانتقالية على دعم عمليات بناء السلام وتعزيز جهود الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.

في غضون ذلك، تسلم البرهان، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سفير موريتانيا لدى السودان محمد محفوظ ولد يحيي، وسفير جيبوتي لدي السودان عيسى خيري روبله، وسفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، وسفير نيجيريا لدى السودان سافيو أوليو كايودي.

الكلمات المفتاحية

بريطانيا العلاقات السودانية البريطانية السودان البرهان

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