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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الأرميني سلسلة من القضايا الإقليمية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين مع نظيره الأرميني في طهران محادثات ومشاورات ثنائية حول القضايا الإقليمية.

ووصل وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان قبل ظهر اليوم الاثنين إلى طهران في إطار زيارة عمل للقاء مسؤولين إيرانيين واجتمع بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحسب ما أعلنه مسؤولو وزارة الخارجية، فإن المحادثات والمشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، على جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى إيران.

إلى ذلك قال خطيب زادة في مؤتمر صحفي عقده الیوم الاثنين ردا على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الأرميني لطهران، إنه تمت برمجتها مسبقا و تجري في إطار العلاقات الثنائية، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات من السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف زادة أن "طهران لها علاقات جيدة مع كل من باكو ويريفان وعلاقاتها مع دولة ليست ضد دولة أخرى و أن سياسة إيران الخارجية مبنية على رؤية شاملة".

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