مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب 1800 شركة جديدة خلال 2021

كشف مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع عن تحقيق أفضل مستويات أداء منذ تأسيسه في عام 2002 خلال الفترة التي تشمل الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث شهد انضمام 1800 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في دبي. في شهر سبتمبر2021 وحده استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 215 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء يتحقق في شهر سبتمبر منذ تأسيس المركز.





ويستكمل المركز بهذا الأداء القياسي مسيرة أدائه المتفوق بعد تحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ 2013 كما سجل أفضل أداء على الإطلاق عن أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر خلال وقت سابق من العام الجاري.





وجاء الأداء القياسي ثمرة التركيز المتواصل من مركز دبي للسلع المتعددة على تعزيز سهولة مزاولة الأعمال وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات في دبي فضلا عن توسيع مركزي الشاي والقهوة التابعين له وإطلاق مركز الكاكاو ومركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة والذي من المتوقع أن يتحول إلى منصة تجمع ما يصل إلى 100 شركة مختصة في مجالات الكريبتو وتكنولوجيا البلوك تشين بحلول نهاية العام الجاري.





وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن مركز دبي للسلع المتعددة بدأ عام 2021 من موقع قوة بجميع الاعتبارات مما أتاح لها تقديم أفضل أداء في النصف الأول من العام على مدى الأعوام الثمانية الماضية وواصلت العمل بهذا الزخم مع بداية الربع الثالث محطمين جميع الأرقام القياسية السابقة التي سجلها المركز منذ تأسيسه عام 2002 ومع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي وما يحمله المستقبل القريب من إنجازات تسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز عتبة 20 ألف شركة عضو مسجلة بحلول نهاية العام وفي إطار إستراتيجيتنا للتنويع يواصل مركز كريبتو الذي أطلقناه مؤخرا استقطاب اهتمام متزايد من جميع أنحاء العالم لا سيما بالتزامن مع تكريس دبي لمكانتها كمركز عالمي في هذا المجال".





وأضاف ابن سليم أن الوباء كان عاملا محفزا عمل على تعزيز ثقافة الأعمال والتحول الرقمي مختصرا نحو عشر سنوات وخلال هذه الفترة عمل مركز دبي للسلع المتعددة على ضمان البقاء في الطليعة في توفير ما يريده السوق ويحتاجه على حد سواء".





ومن جانبه ذكر أحمد حمزة المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة أن دبي نجحت منذ بداية جائحة كوفيد-19 في الحفاظ على جاذبيتها التجارية وتعزيزها على مختلف الصعد كما أدركت الشركات حاجتها إلى منصة تحصل فيها على الدعم وتحظى بإمكانية الوصول إلى أفضل المنشآت المختصة في قطاعات الأعمال وأكثر الخدمات الرقمية المتكاملة لتكون قادرة على مزاولة أعمالها بقدر ما أمكن من السلاسة وكما لمسنا من هذه الأرقام القياسية الجديدة فإن مركز دبي للسلع المتعددة وفر للشركات متطلباتها الأساسية وهو ما ظهر جليا في توجه شريحة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات من قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المهنية والخدمات المالية والمعادن والأحجار الثمينة والطاقة لتأسيس أعمالها لدينا بالإضافة إلى ذلك نحن فخورون أن معدل ​​رضا الشركات الجديدة التي أسست أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة هو 90 بالمائه ونتطلع لتسجيل مزيد من الشركات في منطقتنا الحرة الرائدة عالمياً خلال الأشهر والسنوات المقبلة".





وحرص مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2021 على تنظيم العديد من الفعاليات الافتراضية والمباشرة في مجموعة من أبرز الأسواق المستهدفة بهدف الترويج لأنشطته ولدبي بصفتها موقعا مثاليا لإنشاء الشركات ومزاولة الأعمال مع بعض من أسرع الاقتصادات نموا في مختلف أنحاء العالم.