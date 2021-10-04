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رانيا يوسف تحرص على التواصل مع جمهورها عقب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:29 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
علقت الفنانة رانيا يوسف على تعطل مواقع التواص الاجتماعي وذلك من خلال تغريدة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "يوسف" في تغريدتها قائله: "إيه رايكم في الحياة من غير فيس بوك وانستجرام".

وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.

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