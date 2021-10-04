خبير نظم معلومات: تعطل فيسبوك قد يكون بفعل فاعل

أرجع المهندس مصطفي أبو جمرة خبير نظم المعلومات، تعطل المنصات التابعة لـ "فيس بوك" إلى "فعل فاعل"، مشيرا إلى أن أمريكا معرضة إلى هجمات سيبرانية من الصين أو روسيا أو عطل تقني في برامج "السوفت وير".



وقال "ابو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن أسهم فيس بوك انخفضت 6%، وبالتالي أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن "الفيس بوك" هي شركة لها أعداء كثيرة على مستوى العالم.



وتوقع بأنه سيكون هناك قضايا ترفع على "فيس بوك"، بجانب التحقيقات في "البنتاجون" بسبب هذا الأمر، لافتا إلى أنه لأول مرة "الفيس بوك "وتطبيقاته يتعرضون لعطل كل هذا الوقت، معقبا: "خلال الساعات المقبلة سيظهر كل شيء.



ونوه بأنه من الممكن أن يكون سبب العطل في الفيسبوك "حرب هاكرز"، مردفا أنه من الوارد أن يكون هناك أيد خفية وراء توقف منصات الفيسبوك.

