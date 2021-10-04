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بسمة وهبة: أنا مبسوطة بتعطل مواقع السوشيال ميديا
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:11 م
هدى عبدالرازق
أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها بالعطل المفاجىء الذي أصاب عددا من منصات التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك" و"الواتساب"، قائلة: "أنا سعيدة ومبسوطة بالعطل ده، ويارب يفضل كده، عارفة أن ناس هتزعل مني".
وقالت "وهبة"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، مخاطبة المواطنين، "حاولوا تستغلوا العطل.. استمتعوا بوقتكم بعيدا عن التكنولوجيا"، مضيفة: "ياريت ست البيت تدخل تعمل عشوة حلوة، وتعمل فيشار كتير، وتشغل فيلم، والأسرة تقضي وقت مع بعضها".
والجدير بالذكر، أن الإعلامي نشأت الديهي، عقب على التعطل المفاجىء الذي أصاب عددا من منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "العالم يقف على أطراف أصابعه نظرا لتعطل التطبيقات الأكثر استخداما كالفيسبوك والواتساب".