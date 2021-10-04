"لازم تراجعو نفسكو".. سمية الخشاب تسخر من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "الخشاب" قائله: "أظن بعد العطل اللي في كل السوشيال ميديا ده لازم كل واحد يراجع نفسه، ويعرف أن السوشيال ميديا دي "عالم افتراضي".



كما طرحت سؤال على الجمهور قائله: "كام واحد اتصل بيكو؟".



وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.