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غدًا.. إنطلاق معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" في إكسبو الشارقة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر

تنطلق غدا فعاليات النسخة الـ 48 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بمشاركة 300 شركة متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم الى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والقطع الثمينة وغيرها.

ويستضيف المعرض في دورته الحالية التي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات وفي مقدمتها إيطاليا وهونغ كونغ والهند وسنغافورة وتايلند إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والبحرين والصين وكندا واليابان والمملكة العربية السعودية ولبنان وليتوانيا وباكستان واليمن، وتركيا والبرازيل ومالطا بالإضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

ويتيح الحدث الذي يشكل مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات لزواره من عامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز.

وخلال المعرض ستقدم مجموعة صاغة الإماراتيين سلسلة من الورش التعريفية التي سيتم طرحها لأول مرة في فن تصميم المجوهرات والصياغة وتتضمن عدداً من المواضيع من أبرزها فن الحفر الكهروكيميائي على المعادن وفن نشر المعادن وترصيع الأحجار وطرق رسم وتلوين الأحجار الكريمة والتي ستقدمها نخبة من المصممات الإمارتيات بهدف تزويد المشاركين في الورش بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول عالم تصميم وصناعة المجوهرات.

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