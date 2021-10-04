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الحديدي: أهلا بكم في عالم بلا فيس بوك.. والشركة خسرت 60 مليار دولار

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:38 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تعطل خدمات الفيس بوك والانستجرام والوتس آب، قائلة: "أهلا بكم في عالم بلا فيس بوك أو واتس أب أو انستجرام،.. في الأول كنت بفكر أن دي مشكلة عندي في النت، وفضلت أصوت وأقول افصلوا الراوتر، وشغلوه مرة تانية".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "الرواتر الكبير اللي في العالم طلع هو اللي بايظ، مش الرواتر اللي موجود في بيتي، وحتى الآن لا يعرف أحد متى تعود خدمات هذه المواقع".

ولفتت إلى أن خدمات الفيس بوك والواتس آب والانستجرام انقطعت في مصر الساعة السادسة مساءً، وبعد ذلك انقطعت الخدمات حول 32 تطبيق بالعالم، وغير معروف السبب حتى الآن، مشيرة إلى أن الفيس بوك خسرت 6% من أسهمها اليوم بسبب انقطاع الخدمات 6% بما يوازي 60 مليار دولار.

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي خسائر شركة فيس بوك تعكل فيس بوك

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