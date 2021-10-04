وزير الخارجية الأردني ونظيره الإيطالي يعقدان جولة حوار إستراتيجي

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما اليوم، جولة من الحوار الإستراتيجي.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الجانبين أكدا خلال الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى زيادة التنسيق في جهود مواجهة التحديات الإقليمية والمشتركة، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وبُحثت خلال اللقاء الخطوات التي سيتخذها البلدان لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والدفاعية والأمنية، في إطار الاتفاقات الموقعة، وبما يُوجد مساحات أوسع من التعاون.