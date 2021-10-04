Advertisements

إسرائيل ترفع الأمن السيبراني للدرجة القصوى بعد اختراق "فيسبوك"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، على تعطل خدمات الـ"فيسبوك و إنستجرام وواتس آب"، لمدة تصل لـ 4 ساعات، قائلًا: "الموضع لا يتعلق بتعطل مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولكنه أكبر من هذا بكبير، خاصة أن وسائل التواصل أصبحت مصدر للتسوق، وتوقف هذه المعلومات يمس الاقتصاد العالمي".

ولفت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إلى أن جميع الفرضيات مطروحة حول أسباب تعطل "فيسبوك"، بما فيها الهجوم الإلكتروني الذي استبعدته الـ"فيسبوك".

ولفت إلى أن خسائر فيسبوك تتعدى أكثر من 150 مليار دولار بسبب العطل، لأن التكهنات حول أسباب العطل عالية جدًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفعت الآن الأمن السيبراني للدرجة القصوى، بعد تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تعتمد على التكنولوجيا القديمة.

الكلمات المفتاحية

فيسبوك عطل فيسبوك تويتر تعطل المواقع

أخبار تهمك

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يومين

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ يوم

عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ ساعتين

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وليد حجاج عن عطل "فيس بوك": "مش محتاجين يخترقونا.. عندهم كل حاجة"

فيسبوك ينفى القرصنة بعد أسوأ انقطاع فى تاريخه استمر 14 ساعة

خبير معلومات يكشف أسباب العطل المفاجئ لـ"فيس بوك"

التفاصيل الكاملة حول تعطل مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل

أسباب تعطل المواقع الإخبارية الكبرى

عاجل.. تعطل خدمات فيسبوك وواتس آب وانستجرام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

09:33 م

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

08:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements