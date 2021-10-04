إسرائيل ترفع الأمن السيبراني للدرجة القصوى بعد اختراق "فيسبوك"

علق الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، على تعطل خدمات الـ"فيسبوك و إنستجرام وواتس آب"، لمدة تصل لـ 4 ساعات، قائلًا: "الموضع لا يتعلق بتعطل مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولكنه أكبر من هذا بكبير، خاصة أن وسائل التواصل أصبحت مصدر للتسوق، وتوقف هذه المعلومات يمس الاقتصاد العالمي".



ولفت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إلى أن جميع الفرضيات مطروحة حول أسباب تعطل "فيسبوك"، بما فيها الهجوم الإلكتروني الذي استبعدته الـ"فيسبوك".



ولفت إلى أن خسائر فيسبوك تتعدى أكثر من 150 مليار دولار بسبب العطل، لأن التكهنات حول أسباب العطل عالية جدًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفعت الآن الأمن السيبراني للدرجة القصوى، بعد تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تعتمد على التكنولوجيا القديمة.