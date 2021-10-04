خبير أمن معلومات عن تعطل الفيس بوك والواتساب: متعمد لهذا السبب

قال مصطفى أبو جمرة، خبير أمن المعلومات، إن عطل الفيس بوك هذه المرة غير مسبوق، لأنه يشمل العالم أجمع، وأكثر من تطبيق في نفس الوقت تعطل مثل الواتس أب، والانستجرام.



وتابع "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، ان الفيسبوك تعمل من خلال آلاف السرفرات الموزعة على بعض الدول في العالم، مشيرًا إلى أن أسباب التعطل قد تكون ناتجة هجوم سيبراني، وقد يكون التعطل أمر متعمد، لكي يشعر العالم بأهمية وجوده في الاقتصاد والحياة العملية.



وأشار إلى أن أمريكا ستكون حليمة جدًا في التعامل مع الفيس بوك، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة له بالتدخل في توجيه الرأي العام الامريكي، لأنه الفيس بوك يعتبر السلاح الاول لأمريكا على مستوى العالم.

