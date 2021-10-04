Advertisements

خبير أمن معلومات عن تعطل الفيس بوك والواتساب: متعمد لهذا السبب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:01 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال مصطفى أبو جمرة، خبير أمن المعلومات، إن عطل الفيس بوك هذه المرة غير مسبوق، لأنه يشمل العالم أجمع، وأكثر من تطبيق في نفس الوقت تعطل مثل الواتس أب، والانستجرام.

وتابع "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، ان الفيسبوك تعمل من خلال آلاف السرفرات الموزعة على بعض الدول في العالم، مشيرًا إلى أن أسباب التعطل قد تكون ناتجة هجوم سيبراني، وقد يكون التعطل أمر متعمد، لكي يشعر العالم بأهمية وجوده في الاقتصاد والحياة العملية.

وأشار إلى أن أمريكا ستكون حليمة جدًا في التعامل مع الفيس بوك، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة له بالتدخل في توجيه الرأي العام الامريكي، لأنه الفيس بوك يعتبر السلاح الاول لأمريكا على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية

خبير أمن معلومات تعطل الفيس بوك والواتساب أسباب تعطل الفيس بوك والواتساب

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ ساعتين

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يومين

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعة

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

منذ ساعة و نصف

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب عطل مواقع التواصل الاجتماعي

خبير تكنولوجيا معلومات يكشف سبب زيادة مشاكل "الفيسبوك" في الفترة الأخيرة

خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل جديدة عن تعطل الفيس بوك والوتساب

نشأت الديهي: العالم أصابه حالة من الشلل بتعطل منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)

تعليق ناري من أحمد موسى على عطل "فيسبوك".. ويتساءل ماذا لو استمر لأيام؟

خبير في وسائل التواصل الاجتماعي يفجر مفاجأة حول أسباب عطل "فيسبوك"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

09:33 م

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

08:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements