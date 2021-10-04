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مصدر أمني يرد على الادعاءات المغلوطة حول الأوضاع بالسجون المصرية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:08 م
السجون المصرية
السجون المصرية
كساب احمد
نفى مصدر أمني صحة الإدعاءات المغلوطة التي وردت بإحدي القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع بالسجون المصرية وأعداد المحتجزين بها، وفقًا لبيان عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

كما نفى المصدر أمني وجود رسائل صادرة عن نزلاء السجون تروج لها الجماعة الإرهابية بشأن المصالحة مع الدولة من خلال الأبواق الإعلامية الموالية لها.

الكلمات المفتاحية

مصدر امنى السجون المصرية الارهاب الاخوان اخبار مصر

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