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لهذا السبب.. خبير تكنولوجي ينصح بالاعتماد على المنصات الوطنية المحلية
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:08 م
داليا الحسين
علق الدكتور نزار سامي استشاري إدارة التكنولوجيا والمعلومات، على ما ذكره موقع إلكتروني أن 1.5 مليار حساب فيسبوك معروضة على منتدى قرصنة، قائلًا إن "هذا الأمر يدق ناقوس الخطر"، مشيرا إلى أن مستخدمي التواصل الاجتماعي يفوق مليار شخص".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن ما حدث يكشف أن منصات الفيسبوك تؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه يجب التوعية بأهمية عدم وضع البيانات الشخصية للمواطنين على "الفيسبوك".
وأضاف أن هجمات القرصنة الإلكترونية تهدف إلى التأثير الاقتصادي على الدول، ويجب حماية البيانات للمستخدمين، لافتا إلى أن التطبيقات المختلفة على الفيس بوك يمكنها معرفة كل البيانات عن مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد على المنصات الوطنية المحلية.
وأضاف أن هجمات القرصنة الإلكترونية تهدف إلى التأثير الاقتصادي على الدول، ويجب حماية البيانات للمستخدمين، لافتا إلى أن التطبيقات المختلفة على الفيس بوك يمكنها معرفة كل البيانات عن مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد على المنصات الوطنية المحلية.