لهذا السبب.. خبير تكنولوجي ينصح بالاعتماد على المنصات الوطنية المحلية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن ما حدث يكشف أن منصات الفيسبوك تؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه يجب التوعية بأهمية عدم وضع البيانات الشخصية للمواطنين على "الفيسبوك".



وأضاف أن هجمات القرصنة الإلكترونية تهدف إلى التأثير الاقتصادي على الدول، ويجب حماية البيانات للمستخدمين، لافتا إلى أن التطبيقات المختلفة على الفيس بوك يمكنها معرفة كل البيانات عن مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد على المنصات الوطنية المحلية.

