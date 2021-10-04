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عمرو أديب عن تعطل الفيسبوك والواتساب: نشهد بروفة على "يوم القيامة الإلكتروني"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:08 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على التعطل المفاجىء لعدد من منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "ما حدث لا يصدقه عقل.. في ناس لحد دلوقتي بتفتح الراوتر وتقفل الراوتر، وتكلم شركات الإنترنت".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أننا نشهد عطل كوني، لافتا إلى أن تعطل "الواتساب" أحدث مشكلة للعالم بشكل كبير، مضيفا: "بنكتشف كل فترة أن الغرب نمر من ورق.. إحنا بنشهد الآن بروفة على يوم القيامة الإلكتروني، في حد شد الفيشة".

وأضاف: "إحنا قاعدين زي الماية قطعت عنده فالبيت، إحنا مستنيين زي ما العالم كله مستني"، لافتا إلى أن الشركات المالكة للتطبيقات التي أصابها عطل لم تصرح بأي شيىء عن الأزمة، معلقا: "5 ساعات شركات التواصل لا تتواصل".

الكلمات المفتاحية

يوم القيامة الإلكتروني عمرو أديب تعطل الفيسبوك والواتساب

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