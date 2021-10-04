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وزير الزراعة يعلق لأول مرة على قطع الاشجار النادرة بحديقة الأسماك

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:22 م
حديقة الأسماك
حديقة الأسماك
كساب احمد
قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة قامت بإنشاء حديقة الطفل لأول مرة، ودرجة النظافة أصبحت على أعلى، وتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى ان الوزارة تعمل على تطوير كافة الحدائق خلال الفترة المقبلة.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن الدولة المصرية تستمر في تنفيذ المشروعات والتطوير، وما يصدر من شائعات حول قطع الأشجار النادرة لإنشاء جراج او أي شيء أمر غير صحيح، وصادر من بعض الحاقدين.

ولفت إلى أن الوزارة لم تقوم بقطع شجرة في حديقة، ولكن ستقوم بزيادة الأشجار النادرة في حديقة الأسماك، متابعًا: "بنرجع الحاجة لرونقها مرة تانية".

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة حديقة الأسماك السيد القصير اخبار مصر

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