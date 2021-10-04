وزير التعليم العالي: عدد المقاعد المتوفرة بكليات الطب تحدد نسب المقبولين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأن التنسيق تصدر عن المجلس الأعلى للجامعات من خلال اللجنة العليا للتنسيق، لافتا إلى أن نسبة الـ5% لا تمنح لكل الشهادات الأجنبية دفعة واحدة، لكن لكل شهادة على حدة مثل الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والكندية والشهادات العربية، معقبا: "ليست مجمل الشهادات".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن مجموعة طلبة يتنافسون فيما بينهم على مقاعد معينة في الشهادة الخاصة بهم، لافتا إلى أنّ هناك 3457 طالبًا وطالبة تقدموا من الشهادات الإنجليزية للتنسيق الحكومي، بينهم 1727 طالبًا حصلوا على 100% بنسبة 50% من المتقدمين، معقبا: "يعني إحنا رجعنا زي الثانوية العامة السنة الماضية.. حصول الطالب على 99.9% ولم يدخل كلية الطب أمر منطقي جدًا لأن هناك 1727 طالبًا حصلوا على 100%".



وأشار إلى أن 78% من المتقدمين حصلوا على 98%، كما أنّ 97% من المتقدمين حصلوا على أكثر من 90%، منوها بأن التقييم هذا العام كان من خلال المدارس وبالتالي فإنّ عدد الطلاب الحاصلين على 100% كبير.



ولفت وزير التعليم العالي إلى أن عدد المقاعد المتوفرة في كليات الطب تحدد نسب المقبولين من الشهادة الأجنبية

