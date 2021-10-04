هل الفيسبوك سيختفي؟.. مستشار أكاديمي يكشف الحقيقة

قال أنس النجداوي، مستشار أكاديمي في الأعمال الرقمية، إن العطل الذي أصاب عدد من منصات التواصل الاجتماعي ليس هو الأول من نوعه، حيث سبق وتعرضنا لمثل هذه الحوادث.



وكشف "النجداوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أنه جرب الدخول على سيرفيرات الفيسبوك على الإنترنت ولم يجدها، لافتا إلى أنه من الصعب اختفاء "الفيسبوك" حيث إن شركة بهذا الحجم لابد أن يكون لها أكثر من سيرفر تعود الخدمة من خلاله.



وتوقع أنس النجداوي، مستشار أكاديمي في الأعمال الرقمية، أن سبب العطل قد يكون بسبب حدوث عطل فني مقصود، حيث هناك نوع من الحقد على شركة الفيسبوك، معتبرا أن عدم رجوع الخدمة لمدة 4 ساعات أمر مقلق.

