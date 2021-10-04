"إياتا": تعافي قطاع الطيران يلوح في الأفق





توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الاثنين 4 أكتوبر، أن يشهد قطاع الطيران انخفاضا حادا في الخسائر العام المقبل مع اكتساب عمليات التعافي مختلفة الوتيرة من أزمة فيروس كورونا المستجد للزخم لكن الاتحاد عدل بالرفع توقعاته للحصيلة المالية التي تكبدها القطاع بسبب الجائحة في عامي 2020 و2021.





وتنبأ الاتحاد بأن الخسائر الصافية لشركات الطيران ستتقلص إلى 11.6 مليار دولار في 2022 من 51.8 مليار دولار هذا العام.





وهذا يعد رفعا لتوقعات خسائر العام الجاري إذ كان الاتحاد يقدرها في أبريل نيسان بنحو 47.7 مليار دولار.





كما عدل الاتحاد بالرفع أيضا خسائر القطاع لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار من 126.4 مليار دولار.





وقال ويلي والش المدير العام لإياتا خلال الاجتماع السنوي للاتحاد "تخطينا أحلك مرحلة في الأزمة... وعلى الرغم من أن هناك مشكلات خطرة لا تزال قائمة إلا أن طريق التعافي بدأ يظهر للعيان".