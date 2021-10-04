Advertisements

"إياتا": تعافي قطاع الطيران يلوح في الأفق

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الاثنين 4 أكتوبر، أن يشهد قطاع الطيران انخفاضا حادا في الخسائر العام المقبل مع اكتساب عمليات التعافي مختلفة الوتيرة من أزمة فيروس كورونا المستجد للزخم لكن الاتحاد عدل بالرفع توقعاته للحصيلة المالية التي تكبدها القطاع بسبب الجائحة في عامي 2020 و2021.

وتنبأ الاتحاد بأن الخسائر الصافية لشركات الطيران ستتقلص إلى 11.6 مليار دولار في 2022 من 51.8 مليار دولار هذا العام.

وهذا يعد رفعا لتوقعات خسائر العام الجاري إذ كان الاتحاد يقدرها في أبريل نيسان بنحو 47.7 مليار دولار.

كما عدل الاتحاد بالرفع أيضا خسائر القطاع لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار من 126.4 مليار دولار.

وقال ويلي والش المدير العام لإياتا خلال الاجتماع السنوي للاتحاد "تخطينا أحلك مرحلة في الأزمة... وعلى الرغم من أن هناك مشكلات خطرة لا تزال قائمة إلا أن طريق التعافي بدأ يظهر للعيان".

أخبار تهمك

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يومين

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ ساعتين

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعة

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

حبس شخص 15 يوما لاستدارجه شقيقته لصديقه لتصويرها عارية واغتصابها في الدقهلية

منذ ساعة و نصف

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ممدوح عباس يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

09:33 م

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

08:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements