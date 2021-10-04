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10 أقراص بالفم.. تعرف على تفاصيل دواء "كورونا" الجديد (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:49 م
دواء كورونا
دواء كورونا
داليا الحسين
علق الدكتور على فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية على إعلان أحد الشركات الأمريكية استحداث دواء "حبوب" يأخذ عن طريق الفم قرصين في اليوم لمدة 5 أيام لعلاج فيروس "كورونا" قائلًا: "لاشك أنه يمثل إنجاز".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرناج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن الحصول على الدواء في حالة الإصابة بفيروس كورونا يمثل إنجاز كبير؛ ولكن السؤال "هل سيكون في متناول الجميع، وهل أى شخص يستطيع الحصول عليه؟".

وتابع: "الدواء يأتي بعد الإصابة ثم يأخذ العلاج وقد يكون لدي المصاب نسبة 50% لا يدخل المستشفى، وقد يكون السبب في إنهاء حالات الوفاه"، منوها بأن أقراص علاج كورونا ليس حلًا نهائيا وإنما سلاح جديد في المعركة ضد الوباء".

ولفت عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك إمكانية لأن يكون هناك أكثر من دواء لفيروس كورونا، منتقدا رفض البعض تلقي لقاح كورونا حتى الأن، وهذا قد يسبب تضاعف للمشكلة وانتشار للفيروس.

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لقاح كورونا فيروس كورونا دواء كورونا تطعيمات كورونا

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