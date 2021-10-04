عادل عبدالمنعم يكشف السبب المرجح لعطل خدمات "الفيسبوك والواتساب"

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا، إن هناك آلاف الخوادم للدخول إلى موقع "الفيسبوك"، وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى البنية التحتية لموقع "الفيسبوك" فأنه نظريا لم يعد موجودا.



وأشار "عبدالمنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك تكهنات أن سبب العطل في خدمات "الفيسبوك"، و"الواتساب" هو حدوث خلل في البنية التحتية، لافتا إلى أن ما حدث يجعلنا ندرك ضرورة أن يكون هناك أكثر من وسيلة اتصال بيننا وبين معارفنا.



والجدير بالذكر، أن مصطفى أبو جمرة، خبير أمن المعلومات، قال إن عطل الفيس بوك هذه المرة غير مسبوق، لأنه يشمل العالم أجمع، وأكثر من تطبيق في نفس الوقت تعطل مثل الواتس أب، والانستجرام.

