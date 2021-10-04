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طريقة فتح فيس بوك وواتس آب في مصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:38 م
فيسبوك
فيسبوك
محمد عبدالعظيم الشيخ
كيفية فتح فيس بوك في مصر، بعد أن شهد العالم توقف جميع خدمات موقع فيس بوك وتطبيق واتس آب وانستجرام وتطبيق ماسنجر منذ أكثر من 5 ساعات، والجميع يبحث عبر محرك البحث جوجل عن طريقة فتح موقع فيسبوك أو أي من التطبيقات التابعة له، وهذا ما سوف نقدمه من خلال هذا الموضوع.

وكانت إدارة موقع فيسبوك، قد أكدت في وقت سابق اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".

وقدم عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات نصائح لكي تستطيع تصفح موقع فيس بوك من داخل مصر، وذلك عن طريق كتابة IP موقع فيس بوك في المتصفح الخاص بك مثل جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس بدلا من رابط الموقع www.facebook.com أو www.fb.com ، ونقدم لكم عدد من الأيبهات التي من الممكن أن تفتح الموقع ولكن بسبب الضغط عليها من الممكن ألا تعمل بشكل كامل.

عناوين IP موقع فيس بوك
69.63.176.13.
69.63.181.15.
69.63.184.142.
69.63.187.17.
69.63.187.18.
69.63.187.19.
69.63.181.11.
69.63.181.12.

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