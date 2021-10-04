روسيا: قرار "أوبك +" سيساعد على استقرار سوق النفط





قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين 4 أكتوبر، إن قرار مجموعة أوبك + لكبار منتجي النفط زيادة انتاجهم المجمع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني سيساعد على استقرار السوق.





واتفقت أوبك + في وقت سابق اليوم على التمسك باتفاق قائم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر على الرغم من دعوات المستهلكين لزيادة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يهدد التعافي الاقتصادي من الجائحة.