على طريقة " Squid Game".. "تويتر" الفائز بين مواقع التواصل الاجتماعي

أخذ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيز كبير من حياة الجميع في الساعات القليلة الماضية، حيث يعتبر هو الموقع الوحيد الذي يحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تعطيل باقي المواقع.



و علق موقع المشاهدة الشهير "نتفلكس" على ذلك من خلال تغريدة ساخرة بطريقة المسلسل الكوري الشهير " Squid Game"، حيث ظهر بها "تويتر" وهو المسيطر على الجميع عقب تعطيل باقي المواقع.



وحظى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات القليلة الماضية باهتمام نجوم الفن، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعطيل موقع "فيسبوك" و"إنستجرام"،"واتساب".



وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، وهم "فيسبوك"،"إنستجرام"،"واتساب"،"مسنجر"، مما آثار الجدل حول السبب في ذلك وأسرع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تويتر" للتواصل حيث اعتاد الجميع على الإنشغال بهذه المواقع.