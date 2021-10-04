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"الأرصاد" تحذر: الخريف لم يكشر عن أنيابه حتى الآن

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:11 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر في مأمن من الأعاصير، مشيرا إلى أن مصر تشهد فترة خريفية ممتعة على كافة انحاء الجمهورية خلال فترات النهار والليل، ونشعر بنسمات البرودة في الساعات الأخيرة من الليل، والصباح الباكر.

وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، استقرار الأحوال الجوية خلال الـ8 أيام المقبلة، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة ما بين 27-28 درجة مئوية نهارا بينما القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 30-31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، بسبب وجود منخفض رياح قادم من جنوب أوروبا محمل برياح شمالية غربية نشطة على بعض المناطق مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في المساء.

وأشار إلى أنه المتوقع حدوث اضطراب محدود في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، بينما تستقر الأوضاع في البحر المتوسط تماما بحيث تكون مناسبة لإجراء كافة الأنشطة البحرية.

وتابع مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية: "وفي هذا الوقت من العام نشهد بعض الظواهر الجوية النشطة مثل الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر لكنها ليست كثيفة ولا تؤثر على الرؤية بشكل كبير ولا تسبب إعاقة في الرؤية لسائقي المركبات".

وناشد المواطنين بمتابعة النشرة الجوية مع بدء العام الدراسي وتغيير الفصول لتحديد نوعية الملابس التي يجب على الأطفال ارتداءها لافتا إلى أن درجات الحرارة في الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات طفيفة وسط التقلبات الجوية في فصل الخريف، معقبا: "الخريف لم يكشر عن أنيابه حتى الآن، وانخفاض درجات الحرارة سيكون تدريجيا في النصف الثاني من فصل الخريف مع سقوط الأمطار".

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فصل الخريف الأرصاد الجوية إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية إدارة التنبؤات

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